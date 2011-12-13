〔澳新汇市〕澳元和新西兰元因空头回补而暂时寻获支撑

路透惠灵顿/悉尼12月13日电---澳元和新西兰元周二因空头回补而暂时寻获支撑,但未扳回跌幅.欧盟评级可能即将调降的前景刺激对公债等安全资产的买兴.

法国最早可能在本周就会失去其AAA评级,澳洲的主权债券为投资者提供了一个避风港.10年期公债期货YTCc1涨0.07点至96.140,一度触及历史高位96.186.