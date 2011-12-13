〔澳新汇市〕澳元和新西兰元因空头回补而暂时寻获支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月13日电---澳元和新西兰元周二因空头回补而暂时寻获支撑,但未扳回跌幅.欧盟评级可能即将调降的前景刺激对公债等安全资产的买兴.
法国最早可能在本周就会失去其AAA评级,澳洲的主权债券为投资者提供了一个避风港.10年期公债期货YTCc1涨0.07点至96.140,一度触及历史高位96.186.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。