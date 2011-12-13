〔日本股市〕日经指数早盘下跌,但守住25日均线支撑位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月13日电---日本股市日经指数周二早盘下跌,追随全球股市跌势,但在25日移动均线寻获一些支撑.投资者对欧洲领导人抗击欧债危机举措力度的担忧重燃,拖累全球股市走低.
Ibiden(4062.T)等半导体股下挫,此前行业龙头英特尔(INTC.O)因硬盘(硬碟)驱动器短缺,调降第四季营收预估.
日经指数.N225下跌1.4%至8,529.14点,但面临持守在25日移动均线8,510点上方,周一日经指数未能升越75日移动均线.东证股价指数.TOPX挫跌1.1%至738.54点.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。