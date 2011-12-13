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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 13:18 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌,但守住25日均线支撑位

路透东京12月13日电---日本股市日经指数周二早盘下跌,追随全球股市跌势,但在25日移动均线寻获一些支撑.投资者对欧洲领导人抗击欧债危机举措力度的担忧重燃,拖累全球股市走低.

Ibiden(4062.T)等半导体股下挫,此前行业龙头英特尔(INTC.O)因硬盘(硬碟)驱动器短缺,调降第四季营收预估.

日经指数.N225下跌1.4%至8,529.14点,但面临持守在25日移动均线8,510点上方,周一日经指数未能升越75日移动均线.东证股价指数.TOPX挫跌1.1%至738.54点.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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