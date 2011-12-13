〔路透基点〕台湾协易机械工业今天签署18亿台币循环贷款案--RLPC

路透香港12月13日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾协易机械工业股份有限公司今天与10家银行签署首笔五年期循环贷款协议,贷款规模从15亿台币扩大至等额18亿台币.

台湾第一商业银行是最初的委托主办行、额度分配行和管理行.永丰银行和华南商业银行後来加盟,亦获得委托主办行和额度分配行头衔.

另外七家经理行分别是兆丰国际商业银行、彰化银行、玉山商业银行、日盛国际商业银行、台北富邦银行、台湾工业银行和大众商业银行.

本项贷款案由协易董事长郭雅慧作保,并以土地、建筑物为担保品.贷款分为:A部分18亿台币、B部分1,650万美元.两部份总额不得超过相当於18亿台币.

台币部分的贷款利率为较90天或180天二级商业票据利率加码70基点.税前利率不得低於1.5%.

对台币部分贷款而言,倘若该借款人的税前利润率高於或等於7%且不超过10%,利率加码将降低至65基点;若税前利润率高於或等於10%,贷款加码会进一步降至60基点.

美元部分的贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码100基点.若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点,借款人将支付超出部分的利率.

对美元部分贷款而言,倘若该借款人的税前利润率高於或等於7%且不超过10%,利率加码将降低至95基点;若税前利润率高於或等於10%,贷款加码则进一步降至90基点.

银行受邀以下述三种等级参贷:

承贷3亿台币或以上的银行为委托主办行及额度分配行,可获得25基点的先付费用.

承贷2亿至2.99亿台币的银行亦为委托主办行及额度分配行,先付费用为15基点.

承贷1亿至1.99亿台币的银行为经理行,先付费用为8基点.

若动拨资金不足70%,借款人需支付承诺费10基点.

这笔贷款由第36个月开始进行额度递减,每年递减一次,共分三次,依次序为:25%,25%,50%.

财务承诺条款包括:流动比率最低一倍;2011-12年期间债务比率最高两倍,2013年起最高1.85倍;利息覆盖率最低三倍;有形资产净值最低15亿台币.

贷款资金将作为再融资和营运资本.

协易机械工业在台北柜买中心挂牌,主要生产机械冲床.(完)