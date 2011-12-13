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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 13:35 BJT

〔澳洲股市〕收低1.4%,因欧债疑虑重燃

路透12月13日电---澳洲股市周二收低1.4%,回吐周一涨幅,此前主要评级机构警告称,欧洲峰会不足以解决该地区债务危机.

投资者为欧元区国家最早可能在本周迎来大规模降级做准备,此前欧盟领导人未能提出应对危机的果决举措.

全球矿商必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)均跌逾2%,因海外大宗商品价格受对化解欧债危机计画的失望情绪影响而下挫.

指标S&P/ASX 200指数收跌59.4点,至4,193.4点.该指数周一收高1.2%.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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