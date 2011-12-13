〔澳洲股市〕收低1.4%,因欧债疑虑重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月13日电---澳洲股市周二收低1.4%,回吐周一涨幅,此前主要评级机构警告称,欧洲峰会不足以解决该地区债务危机.
投资者为欧元区国家最早可能在本周迎来大规模降级做准备,此前欧盟领导人未能提出应对危机的果决举措.
全球矿商必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)均跌逾2%,因海外大宗商品价格受对化解欧债危机计画的失望情绪影响而下挫.
指标S&P/ASX 200指数收跌59.4点,至4,193.4点.该指数周一收高1.2%.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。