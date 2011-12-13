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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕受欧洲忧虑拖累收跌,但守住25日移动均线支撑

路透东京12月13日电---日本股市日经指数周二收跌,因欧洲领袖的债务危机对抗举措未能令市场及评级公司满意,欧洲多国主权评级被调降的担忧仍在.

日经指数.N225收跌1.2%至8,552.81点,但仍守在8,508附近的25日移动均线上方.东证股价指数.TOPX收跌0.8%至740.71点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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