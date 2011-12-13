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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 14:50 BJT

〔法国数据〕11月HICP较前月升0.3%,较上年同期升2.7%--国家统计局

路透巴黎12月13日电----法国国家统计局公布,11月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.3%,预估为上升0.1%.

11月HICP较上年同期成长2.7%,预估为成长2.5%.(完)

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