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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 17:40 BJT

〔表格〕英国11月CPI较上年同期升4.8%,符合市场预估

路透伦敦12月13日电---英国国家统计局周二公布:

* 11月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%;较上年同期升4.8%(预估为较上年同期上升4.8%)

* 11月零售物价指数(RPI)较前月成长0.2%,较上年同期上升5.2%(预估为较上年同期上升5.1%)

以下为详细数据:

11月 10月

CPI(HICP)

较前月% 0.2 0.1

较上年同期%　　　 4.8 5.0

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.1 0.2

较上年同期% 3.2 3.4

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.2 持平

较上年同期%　　　 5.2 5.4

指数 238.5 238.0

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.2 持平

较上年同期%　 5.3 5.6

市场预估:

较上月% 较上年同期%

CPI 0.2 4.8

RPI 0.2 5.1

RPIX 0.1 5.2(完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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--编译 白云;审校 沈以文

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