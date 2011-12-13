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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 14:36 BJT

《外汇动态》欧元将沿期权障碍位缓慢下行--交易员

0607GMT--一期权交易员表示,市场广泛预期的欧元进一步走跌态势或将演变成从1.3050附近的缓慢走低,因1.3050,1.30与1.2980设有大规模期权障碍.

其并称,在这些水准略上方的欧元买兴可能放慢跌势,因为期权交易商与对冲障碍仓位的相关需求浮现.但他警告,一旦障碍位被触发,欧元的跌势可能加快,年底前在压力下可能下看2011年低点1.2860,尤其因为欧元上次处於1.30还是1月初时,而且该水准处的障碍位规模据称"很大".

欧元兑美元EUR=最新报1.3191,日内持平.(完)

--编译 隋芬; 审校 吴云凌

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