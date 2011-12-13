〔韩国股市〕收低1.9%,受炼油类股与三星信用卡下跌拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月13日电---韩国股市周二收低1.9%,在主要评级机构警告欧洲领导采取的措施不足以解决债务危机之後,对欧洲的忧虑又成为市场的重点.
炼油类股领跌,S-Oil(010950.KS)收低4.9%.
三星信用卡(029780.KS)收低5.9%,因之前该公司决定把在未上市的游乐场运营商Samsung Everland持有的17%股份出售给建筑材料企业KCC(002380.KS),股票总价值7,738.5亿韩元(6.75亿美元).分析师认为出售价格令人失望.
韩国综合股价指数.KS11收低1.88%,跌幅35.7点至 1,864.06.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。