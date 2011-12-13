〔韩国股市〕收低1.9%,受炼油类股与三星信用卡下跌拖累

路透首尔12月13日电---韩国股市周二收低1.9%,在主要评级机构警告欧洲领导采取的措施不足以解决债务危机之後,对欧洲的忧虑又成为市场的重点.

炼油类股领跌,S-Oil(010950.KS)收低4.9%.

三星信用卡(029780.KS)收低5.9%,因之前该公司决定把在未上市的游乐场运营商Samsung Everland持有的17%股份出售给建筑材料企业KCC(002380.KS),股票总价值7,738.5亿韩元(6.75亿美元).分析师认为出售价格令人失望.

韩国综合股价指数.KS11收低1.88%,跌幅35.7点至 1,864.06.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]