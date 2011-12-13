〔日本政经〕野田内阁支持率下滑,不信任比例首次超过支持率--民调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月13日电---周二公布的两份报纸民意调查显示,日本首相野田佳彦所领导政府的支持率进一步下滑,不信任野田内阁的民众比率首次超过支持者.
日本朝日新闻在上周末开展的民调显示,反对野田政府的民众比例达到43%,超过31%的支持率.
日本读卖新闻的类似民调称,野田政府的不支持率升至44%,而支持率下降至42%.
朝日新闻对选民的调查结果显示,45%的受访者支持野田政府将5%的营业税提高一倍的计划,而45%的受访者表示反对.读卖新闻民调称,54%的民众反对该计划,而支持率仅有40%.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。