〔日本政经〕野田内阁支持率下滑,不信任比例首次超过支持率--民调

路透东京12月13日电---周二公布的两份报纸民意调查显示,日本首相野田佳彦所领导政府的支持率进一步下滑,不信任野田内阁的民众比率首次超过支持者.

日本朝日新闻在上周末开展的民调显示,反对野田政府的民众比例达到43%,超过31%的支持率.

日本读卖新闻的类似民调称,野田政府的不支持率升至44%,而支持率下降至42%.

朝日新闻对选民的调查结果显示,45%的受访者支持野田政府将5%的营业税提高一倍的计划,而45%的受访者表示反对.读卖新闻民调称,54%的民众反对该计划,而支持率仅有40%.(完)