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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 14:41 BJT

〔中国新债〕上海城投总公司下周二将发行25亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月13日电---中国上海市城市建设投资开发总公司周二公告称,将於下周二(20日)
簿记建档发行25亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  上海城投     50       25       12  12/20簿记建档  交通银行     AAA      12/21     12/22  
  开发总公司                                        国开行
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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