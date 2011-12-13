中国考虑在塞舌尔设补给港,否认将建军事基地--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月13日电---中国官方媒体报导称，中国考虑将塞舌尔作为非洲附近海域反海盗行动的补给港。报导否认该补给港等同于在非洲军事基地的说法。
据伦敦国际战略研究所（IISS）称，中国海军护航编队参加了多国发起的打击索马里海盗行动，已在吉布提、阿曼、也门等国港口进行过补给。
中国国防部称，在塞舌尔进行补给的计划，仍只是在考虑阶段。
据《中国日报》报导，国防部周一称：“根据护航行动和其他远航任务需要，中方也会考虑在塞舌尔和其他国家的合适港口进行补给或休整。”
报导称，中国国防部长梁光烈于本月初对塞舌尔进行了访问。
中国海军军事学术研究所研究员李杰告诉《中国日报》，鉴於中国不会派遣军队，保护塞舌尔补给港，因此完全不能将其称为海外军事基地。
为打消各方对中国计划的担忧，中国政府反复强调，并没有建海外军事基地的想法。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。