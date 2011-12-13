伊朗议员称该国将演习封锁霍尔木兹海峡 军方不予置评

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路透德黑兰12月12日电---伊朗议会国家安全委员会一名成员周一称，伊朗军方将演习其封锁霍尔木兹海峡的能力，这是全世界最重要的石油运输航道。不过该消息目前未获官方证实。

议员Parviz Sarvari对ISNA通讯社称：“我们不久将举行军事演习，操练如何封锁霍尔木兹海峡。如果世界想要让这个地区不太平，我们就要让世界不太平。”

路透就此接洽了伊朗军方发言人，但对方拒绝置评。

伊朗石油部长上月曾经对半岛电视台称，若未来围绕该国核计划发生任何冲突，该国可能利用石油作为政治工具。

伊朗曾警告称，若遭袭击，将打击以色列和美国在海湾地区的目标。分析人士称，伊朗的报复方式之一，可能就是封锁霍尔木兹海峡。