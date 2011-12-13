伊朗议员称该国将演习封锁霍尔木兹海峡 军方不予置评

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰12月12日电---伊朗议会国家安全委员会一名成员周一称，伊朗军方将演习其封锁霍尔木兹海峡的能力，这是全世界最重要的石油运输航道。不过该消息目前未获官方证实。
议员Parviz Sarvari对ISNA通讯社称：“我们不久将举行军事演习，操练如何封锁霍尔木兹海峡。如果世界想要让这个地区不太平，我们就要让世界不太平。”
路透就此接洽了伊朗军方发言人，但对方拒绝置评。
伊朗石油部长上月曾经对半岛电视台称，若未来围绕该国核计划发生任何冲突，该国可能利用石油作为政治工具。
伊朗曾警告称，若遭袭击，将打击以色列和美国在海湾地区的目标。分析人士称，伊朗的报复方式之一，可能就是封锁霍尔木兹海峡。
据美国能源信息署数据，2009年全球经海上运输的石油有三分之一途径霍尔木兹海峡。美国军舰因此在该地区巡逻以确保航运安全。（完）
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。