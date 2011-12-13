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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 14:58 BJT

〔瑞士经济〕政府调降明年增长预估,称欧债危机不恶化则无严重低迷

路透苏黎世12月13日电---瑞士政府周二称:

* 2012年经济料增长0.5%,之前预测增长0.9%

* 2013年经济料增长1.9%

* 虽然瑞士央行设置了上限,但瑞郎仍处於高位

* 只要欧债危机不恶化,瑞士经济的疲势就将有限且相对短暂.(完)

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