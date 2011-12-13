〔中国股市〕沪综指下挫1.9%再创近33个月收盘新低,追随外围市场颓势

路透北京12月13日电---中国股市沪综指周二收挫1.9%,刷新近33个月收盘低位.受欧元区主权债信评级调降威胁打压,隔夜欧美股市联袂走软,亚洲股市今日亦难见起色.本就人气涣散的沪综指受此拖累连续第四日收低,料短线将维持震荡下行格局.

分析人士并指出,人民币兑美元汇率CNY=CFXS此前连续九个交易日触及交易区间下限,令外资出逃预期升温,具有领先指标性质的B股今天重挫,也对A股形成冲击.

沪综指.SSEC收报2,248.590点,跌42.955点,或1.87%,此前收盘低位为2009年3月18日的2,223.725点.今日上海A股成交额为514亿元人民币,较上日放大逾四成,但仍属相对低位.上海B股指数.SSEB收盘重挫3.44%.

国元证券分析师陈琦称,"宏观微观看都不太乐观,昨天(沪综指)又破了2,300这个多头很看重的点位,...外部环境不好,中国也难独善其身,预计(股市)短期大趋势还是向下的."

她并认为,上周五政治局会议已经为目前正在召开的经济工作会议定调,寄望政策出现大松动的可能性不大,预期落空,致部分投资者选择离场.

美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够.市场全面走低.标普指数的10个分项指数全数收跌,多数跌幅超过1%.道琼工业指数收跌1.34%.[.NCN]

沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,438.8点,跌2.12%,成交量为191,373手.(完)