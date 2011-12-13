〔中国股市〕沪综指下挫1.9%再创近33个月收盘新低,追随外围市场颓势

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透北京12月13日电---中国股市沪综指周二收挫1.9%,刷新近33个月收盘低位.受欧元区主权债信评级调降威胁打压,隔夜欧美股市联袂走软,亚洲股市今日亦难见起色.本就人气涣散的沪综指受此拖累连续第四日收低,料短线将维持震荡下行格局.
分析人士并指出,人民币兑美元汇率CNY=CFXS此前连续九个交易日触及交易区间下限,令外资出逃预期升温,具有领先指标性质的B股今天重挫,也对A股形成冲击.
沪综指.SSEC收报2,248.590点,跌42.955点,或1.87%,此前收盘低位为2009年3月18日的2,223.725点.今日上海A股成交额为514亿元人民币,较上日放大逾四成,但仍属相对低位.上海B股指数.SSEB收盘重挫3.44%.
国元证券分析师陈琦称,"宏观微观看都不太乐观,昨天(沪综指)又破了2,300这个多头很看重的点位,...外部环境不好,中国也难独善其身,预计(股市)短期大趋势还是向下的."
她并认为,上周五政治局会议已经为目前正在召开的经济工作会议定调,寄望政策出现大松动的可能性不大,预期落空,致部分投资者选择离场.
美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够.市场全面走低.标普指数的10个分项指数全数收跌,多数跌幅超过1%.道琼工业指数收跌1.34%.[.NCN]
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,438.8点,跌2.12%,成交量为191,373手.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北2月10日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。