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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 14:56 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳於107美元上方,欧债担忧打压油价

路透新加坡12月13日电---布兰特原油周二持於107美元上方几无变动,上日因需求担忧下跌,因投资者担忧上周欧盟领导人达成的协议可能不足以遏制债务危机.

这种忧虑在金融市场得到回应.亚洲股市挫跌,欧元跌至两个月低点附近,黄金跌至七周低点,而铜价在录得三周最大跌幅之後进一步扩大跌势.

油价走势将受到欧洲的财政状况和周三石油输出国组织(OPEC)会议的影响,中东地区的供应不确定性给油价提供支撑.

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