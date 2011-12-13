〔国际油市〕布兰特原油持稳於107美元上方,欧债担忧打压油价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月13日电---布兰特原油周二持於107美元上方几无变动,上日因需求担忧下跌,因投资者担忧上周欧盟领导人达成的协议可能不足以遏制债务危机.
这种忧虑在金融市场得到回应.亚洲股市挫跌,欧元跌至两个月低点附近,黄金跌至七周低点,而铜价在录得三周最大跌幅之後进一步扩大跌势.
油价走势将受到欧洲的财政状况和周三石油输出国组织(OPEC)会议的影响,中东地区的供应不确定性给油价提供支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。