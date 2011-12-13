〔中国票据市场〕转贴利率略有下跌,今年底的收票需求要好於往年

路透上海12月13日电---中国票据市场转贴利率周二略有下跌,市场报价及成交均较活跃,因年底前各家机构忙于信贷规模调节,而收益不错的票据资产获得亲睐.

华北一银行交易员说,今年的情况与往年有所不同,往年到了年底一般是信贷规模普遍较紧,出票的多,但今年出票和收票的都有.

他称,这一方面是因为年内大部分时间商业银行对於信贷规模的控制都比较严格,所以有一些机构年末还有部分收票的空间.另外就是货币政策在年底开始转向宽松,这在近几年也是没有的.此外,票据收益高,比如六个月期的年息可以超过8%,作为信贷规模调节的工具很有优势.

"都苦了一年了,年末能有这麽一波(市况活跃)很不错,估计还能有一周左右的时间吧,"他说.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5165/8.0522 8.8770/8.4658 10.2164/9.2950

上日 8.5800/8.1024 8.9570/8.5169 10.2818/9.3550

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变动 -6.35bp/-5.02bp -8bp/-5.11bp -6.54bp/-6bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2880%,较上日6.3125%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1700/3.1130 3.2416/3.1896

上日 3.1640/3.0950 3.2236/3.1676

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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