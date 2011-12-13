日本或选定F-35为新一代战机--报导

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月12日电---《日本经济新闻》周二报导称，日本可能选定洛克希德马丁（Lockheed Martin）出产的F-35战斗机，来取代老化的F-4鬼怪（Phantom）战斗机。
报导称，内阁将在周五召开国家安全会议，届时会在两个美国机型F-35和波音(BA.N)F/A-18超级大黄蜂（Super Hornet）及第四代欧洲台风战斗机之间进行遴选。
分析人士称，日本新一代战斗机合约金额可能达80亿美元。
报导称，F-35联合攻击战斗机（Joint Strike Fighter）是上述三种机型中最贵的一种，因其具有“压倒性的超级表现”和隐形能力，性能领先其他两种机型。
报导补充说，一旦选定机型，政府计划在2016财年部署4架新机型。
洛克希德马丁对报导作出回应称，“公司尚未正式接到日本防卫省F-X战斗机决定的通知。”
美国国防部F-35项目办公室也表示，尚未收到日本方面有关此事决定的任何通知。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
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