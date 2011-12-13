〔中国债市〕人民币利率互换短端小涨,流动性格局未改短期料仍盘整

路透上海12月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周二一年等稍短期限品种小涨,而长端变化有限.交易员称,虽然央行公开市场连续净回笼,但存款准备金率下调及财政存款投放等因素依旧支撑资金面;政策走向方面,政治局会议表述明显未见新意,消息淡静期内IRS或以盘整为主.

虽然公开市场连续净回笼,但市场流动性相对宽松态势未改."财政存款还要出来,目前看来(资金面)还好."上海一银行交易员表示.

时隔近三年後,中国央行决定自12月5日下调法定存款准备金率0.5个百分点,向市场约释放3,500亿元至4,000亿元的流动性.截至今日,包括本周在内,央行公开市场的三周净回笼量为1,850亿元.

该交易员并称,目前资金和政策面都较为平淡,加之临近年底,机构交投愿意不足,短期内IRS市场预计难改盘势.

中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称,2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,确保经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政策微调.[ID:nCN1275576]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.1660/3.2680 2.7792/2.8625 2.7650/2.8567 2.8983/2.9900 2.8375/3.1575

周一 3.1543/3.2571 2.7667/2.8600 2.7583/2.8533 2.8950/2.9883 2.8267/3.1167

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变动 +0.0117/0.0109 +0.0125/+0.0025 +0.0067/+0.0034 +0.0033/+0.0017 +0.0108/+0.0408

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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