版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 17:38 BJT

淘宝网日销售额创记录,达43亿元

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月13日电---阿里巴巴集团周二称，受营销活动的强烈提振，旗下淘宝网的单日商品总成交额於周一创历史记录，达43亿元。

为促进节日购物，淘宝网及使用该平台的店主周一进行了一天的促销活动，为顾客提供特价及小礼物。

阿里巴巴集团发言人John Spelich称，在所有商品类别中，女装当日销售额最高，达10亿元；其次是家居用品，销售额达5亿元；数码产品排第三，达4.8亿元。

淘宝2010年总成交额为4000亿元。今年6月，阿里巴巴集团将淘宝拆分为三个独立公司：淘宝网，淘宝商城和一淘网。

淘宝商城9月表示，其2012年目标成交额为2000亿元。阿里巴巴创始人马云9月也表示，整个淘宝平台明年的目标成交额为1万亿元。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐