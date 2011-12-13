淘宝网日销售额创记录,达43亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月13日电---阿里巴巴集团周二称，受营销活动的强烈提振，旗下淘宝网的单日商品总成交额於周一创历史记录，达43亿元。
为促进节日购物，淘宝网及使用该平台的店主周一进行了一天的促销活动，为顾客提供特价及小礼物。
阿里巴巴集团发言人John Spelich称，在所有商品类别中，女装当日销售额最高，达10亿元；其次是家居用品，销售额达5亿元；数码产品排第三，达4.8亿元。
淘宝2010年总成交额为4000亿元。今年6月，阿里巴巴集团将淘宝拆分为三个独立公司：淘宝网，淘宝商城和一淘网。
淘宝商城9月表示，其2012年目标成交额为2000亿元。阿里巴巴创始人马云9月也表示，整个淘宝平台明年的目标成交额为1万亿元。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。