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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 15:48 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元创两个月低位,投资者虑及降评威胁

0734GMT--欧元兑美元在电子交易平台(EBS)上一度重挫至两个月低位1.3160美元,因继上周令人失望的欧盟(EU)峰会後,投资者为欧元区国家主权信用评级可能遭调降而调整仓位.

欧元最新报1.3174美元,支撑位在10月低位1.3145美元.

欧元走疲一度推升美元指数.DXY至12月高位79.651,随後该指数企稳于79.567.

澳元兑美元AUD=D4一度跌至两周低位1.0030,随後反弹,小幅上扬至1.0076美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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