〔日本股市〕受欧洲降评忧虑拖累收跌,但守住25日移动均线支撑(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 欧洲国家降评忧虑削弱风险偏好,成交清淡
* 对於美国和中国进一步放松政策的预期提供支撑
* 8,500点上下有对冲基金和养老基金买盘浮现
* 本田汽车下跌,市场警惕泰国洪灾影响
路透东京12月13日电---日本股市日经指数周二收跌,受累于欧洲多国主权评级恐遭调降,此外市场对欧洲领导人对抗债务危机的措施力度再生忧虑.
但日经指数守在25日移动均线上方,市场人士称在均线略下方的8,500点处见到对冲基金和外资养老基金的买盘.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。