版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 15:46 BJT

〔日本股市〕受欧洲降评忧虑拖累收跌,但守住25日移动均线支撑(更新版)

(新增细节)

* 欧洲国家降评忧虑削弱风险偏好,成交清淡

* 对於美国和中国进一步放松政策的预期提供支撑

* 8,500点上下有对冲基金和养老基金买盘浮现

* 本田汽车下跌,市场警惕泰国洪灾影响

路透东京12月13日电---日本股市日经指数周二收跌,受累于欧洲多国主权评级恐遭调降,此外市场对欧洲领导人对抗债务危机的措施力度再生忧虑.

但日经指数守在25日移动均线上方,市场人士称在均线略下方的8,500点处见到对冲基金和外资养老基金的买盘.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐