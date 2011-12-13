〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元小跌,因投资者买入美元防范欧洲债信降评风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 瑞郎兑美元下滑,因投资者预计欧元区将更加困难
* 瑞士央行会议聚焦瑞郎汇价目标--分析师
* 瑞士政府下调2012年经济增长率预估至0.5%
路透苏黎世12月13日电---瑞郎兑美元周二小跌,因上周欧盟峰会让市场感到失望,促使投资者买入美元,防范欧元区主权债信评级被下调的风险.
St. Galler Kantonalbank分析师在报告中写道:"我们必须对紧张的一周做好心理准备.欧盟峰会之後,所有目光都落在了全球央行身上."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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