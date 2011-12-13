〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元小跌,因投资者买入美元防范欧洲债信降评风险

* 瑞郎兑美元下滑,因投资者预计欧元区将更加困难

* 瑞士央行会议聚焦瑞郎汇价目标--分析师

* 瑞士政府下调2012年经济增长率预估至0.5%

路透苏黎世12月13日电---瑞郎兑美元周二小跌,因上周欧盟峰会让市场感到失望,促使投资者买入美元,防范欧元区主权债信评级被下调的风险.

St. Galler Kantonalbank分析师在报告中写道:"我们必须对紧张的一周做好心理准备.欧盟峰会之後,所有目光都落在了全球央行身上."