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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 16:15 BJT

〔中国农业〕12月进口大豆预计达539万吨--商务部

路透北京12月13日电---中国商务部预测,中国12月进口大豆预计达到539万吨.

刊登在商务部网站上的公告称,12月预计进口油菜籽12.12万吨.(完)

更多细节,请点选商务部网站(here)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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