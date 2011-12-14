〔新债招标〕中国10年续发国债收益率3.4509%,略低於预期--业内人士

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透上海12月14日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期续发国债中标收益率为3.4509%,略低於此前3.46%的市场预测均值.
业内人士并透露,此次边际(最优)中标收益率为3.4825%;首场投标倍数为1.41倍.此前市场预测区间为3.42%-3.48%.
该期债为财政部今年第24期10年期品种续发,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
本次续发行部分国债从12月15日开始续发行,12月19日续发行结束,12月21日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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