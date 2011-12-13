美国贸易代表办公室报告称中国未完全拥护自由市场规则

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月12日电---美国贸易代表办公室（USTR）向国会提交年报称，中国加入世贸组织（WTO）已经10年之久，但仍没有完全拥护许多WTO的基本自由市场规则。
USTR称：“2011年，干涉主义政策和做法在中国大肆横行，加上国企在中国经济中扮演的重大角色，这令美国相关方继续深表关切。”
“展望未来，对中国来说基本要做的工作包括：减少市场准入壁垒，共同遵守非歧视和透明的基本原则，全面拥护法律法规，充分规范市场机制，”报告称。
“完成这些工作，对实现中国取得WTO会籍赋予的巨大潜能至关重要，这当中包括加深和放宽贸易及投资，甚至是（推动贸易和投资）繁荣或欣欣向荣，以及平衡全球贸易体系。”
美国前贸易代表巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）1999年达成的一项交易，为美国国会在随後一年通过对华永久正常贸易关系（PNTR）法案奠定了基础，然後在2001年的12月11日，中国加入了WTO。
美国国会许多议员对中国加入世贸的益处仍持怀疑态度，他们将数以百万计的制造工人失业归咎於美国对华的巨额贸易赤字。
USTR在报告中指出，中国在加入WTO後的前五年，对法律法规进行了许多调整。但从2006开始，中国开始退步，偏离了加入WTO时的市场改革承诺。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。