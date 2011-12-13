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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 16:44 BJT

〔欧洲金融〕欧盟国家明年3月前有望签署政府间财政条约--范龙佩

路透法国12月13日电---欧洲理事会主席范龙佩周二表示,欧盟26国之间围绕强化财政准则的政府间条约将在2013年3月前敲定.

"最迟是在3月初,这份财政协议条约将获签署."范龙佩对欧洲议会发表演讲时称.

他表示,对欧元区援助基金5,000亿欧元上限是否充足的重新评估,也将在3月之前完成.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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