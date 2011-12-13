〔欧洲金融〕欧盟国家明年3月前有望签署政府间财政条约--范龙佩

台湾货币市场：短率高位向上，因资金分配不均且国际债仍有交割

* 短率续扬，国际债仍交割且分配不均 * 龙头银行开门机率低，后续仍有国际债交割 * 2月资金情势不宜乐观，调度需及早因应 记者 董永年 路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周五区间高位略向上。资金调度人员称，受近日国 库借款与国际债券密集交割影响，银行分配不均情形暂难改变。且因龙头银行短期内开门机 率不高、月底前料仍有大额国际债交割，短率料易上难下。 他们表示，今日仍有约457亿台币的国际债交割，本地银行资金分配不均现象明显。外 商银行虽较为宽裕，但拆款利率也因应情势略为调高。虽然国际债交割高峰期于今日暂告段 落，但月底前预料还有苹果等债券要交割，这个月底恐怕不会太轻松。 〞原本大家习惯年后资金应该宽松的，但没有。〞一位大型公股银行交易员说。 资金调度人士称，受市场预期美国可能在6月升息，以及金管会预计在6月底前实施保险 业投资国际债不可赎回年限改为至少满五年(nc5)新规范双重影响下，今年以来国际债券发 行如潮水般涌出，发行与投资者都有高度需求。根据柜买中心已掌握的发行统计显示，2月