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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 16:36 BJT

《外汇动态》年底临近,美元成安全投资

0816GMT---欧洲央行(ECB)上周贷出540亿美元资金,日本央行今日贷出47亿美元,此为欧元区危机爆发以来对美元流动性的最大需求.年底将至,加上美元流动性有所干涸,只会令这种需求加剧.

可以说欧盟峰会以来不确定性已经升温,亦导致市场青睐安全资产和美元.美元指数.DXY报79.50,正突破周线一目均衡云区顶端.上一次美元突破类似水准时,涨幅约有7%.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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