(重温稿)《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.46%,略低於二级市场水平

* 招标品种: 财政部10年期固息国债,为今年第24期续发

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(14日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.42%-3.48%

* 预测均值: 3.46%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月13日电---中国财政部周三将招标发行今年第24期10年期续发国债.路透调查显示,目前市场买盘逐步降温,收益率呈现盘整,加之一年期央票发行收益率企稳,料一级市场需求将以稳定为主基调,新债中标收益率将略低於二级市场收益率,预测均值落在3.46%

交易员表示,虽然投资者在趋势上看好债市,但目前并无实质利好政策出台,加之年末各家机构配置任务也基本完成,因此对新债料需求平平.

"大趋势是向好,但是年底各家配置任务可能都已经完成,加上资金利率暂时还不会明显下调,所以估计波动不会太大."上海一券商交易员称.

央行公开市场一年央票收益率第四周持平,而且因到期资金过少,公开市场连续第三周实现净回笼.不过因央行刚刚下调存准释放出约4,000亿元流动性,加之财政性存款投放因素,资金面所受影响尚不明显.[CN/MMTCN]

中国银行间债市周二现券收益率窄幅波动.一年期央票发行收益率如期持平,年底将至,机构忙于各自的指标调整,在没有新消息刺激的情况下,现券呈现盘整态势.[ID:nCN1280424]

但华东一券商分析师指出,10年期国债收益率经过前期下跌後,目前对於配置盘的吸引力也有限,而预期年末央行将再度调降存款准备金率的机构,或将介入新债招标,用於博取投机性收益.

"像我们这样的机构肯定是不会配置10年的,就是拿来做交易,希望能博到政策的利差,"他并称.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.4927%;二级市场上,剩余期限约9.688年的固息国债110019券目前最新成交tCN110019=CFXS在3.4850%

该期债为财政部今年第24期10年期品种续发,该期债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,并全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债竞争性招标时间为12月14日上午9:30-10:30,12月15日开始续发行,12月19日续发行结束,12月21日起与原发行部分合并上市交易.

财政部发行的第24期记账式附息国债,从2011年11月17日开始计息;票面利率3.57%;按半年付息,2021年11月17日偿还本金并支付最後一次利息.(完)