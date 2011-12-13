〔中国农业〕商务部预计12月进口大豆预计达539万吨,或因压榨收益略升(更新版)

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* 预计12月进口大豆539万吨

* 这一数据略高於11月,远高於10月进口量

* 压榨收益略升刺激大豆进口

* 明年国内大豆需求料增长,但增幅下降

路透北京12月13日电---中国商务部预测,全球最大的大豆进口国--中国预计12月将进口大豆达到539万吨.

这一数字略低於11月大豆实际进口量的570万吨,但远高於10月的进口量381万吨.

周二刊登在商务部网站上的公告称,12月预计进口油菜籽12.12万吨,同月预计将进口棕榈油477,564吨.

分析师称,现货商的压榨利润略微好转是一个原因,但绝对水平上压榨利润仍不是很好.

"现货商的榨利仍然很差,从盘面来看，10月份是这几月来榨利最差的时候,现在比那时候要好,但是绝对水平上油厂仍然是无利可图的,"中纺粮油分析师褚建宏称.

他并表示,进口量有所增加,有可能是一些现货企业在盘面锁定过利润,也有可能是商务部统计的口径原因,比如有些大豆其实已经到港,只是还没报关,到12月再报关,这样对统计数字也有影响.

他强调,双节备货目前的需求影响比较有限,因为"该备的也差不多了".

对於明年的大豆需求,褚建宏强调,明年国内需求还是会增长,但是增长速度或幅度和之前几年比应该会下来.(完)

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