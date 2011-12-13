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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 17:05 BJT

〔国际油市〕目前石油市场情况合理--伊朗石油部长

路透维也纳12月13日电---伊朗石油部长Rostam Qasemi周二称,目前石油市场情况合理.(完)

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