〔国际油市〕目前石油市场情况合理--伊朗石油部长

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉

惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。