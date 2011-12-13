《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月13日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元...全线受挫,目前欧元兑美元正艰难防守1.3146的前低点,此前1.3222的周线颈线位已被击穿.
英镑:英国和其他欧盟国家的政治分歧对市场的初步影响是利好英镑,欧元/英镑跌破位於0.8485/74的关键支撑水准(前低/76.4%回档位),英镑兑美元在1.5507/1.5473的关键支撑位(较小区间的76.4%回档位/日线图趋势线)上方表现异常稳定.欧元/英镑料将进一步走弱,或测试下方更加重要的支撑位0.8307/8285(更高区间的76.4%回档位/中轴点).
欧元/日圆:位於103.02的日线图趋势线支撑终於被攻破(目前为阻力位).若进一步跌穿102.48的前低,或为跌至100.76甚至99.85(10月低点/2001年低点)铺平道路.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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