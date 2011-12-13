《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:欧元...全线受挫,目前欧元兑美元正艰难防守1.3146的前低点,此前1.3222的周线颈线位已被击穿.

英镑:英国和其他欧盟国家的政治分歧对市场的初步影响是利好英镑,欧元/英镑跌破位於0.8485/74的关键支撑水准(前低/76.4%回档位),英镑兑美元在1.5507/1.5473的关键支撑位(较小区间的76.4%回档位/日线图趋势线)上方表现异常稳定.欧元/英镑料将进一步走弱,或测试下方更加重要的支撑位0.8307/8285(更高区间的76.4%回档位/中轴点).