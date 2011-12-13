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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 17:20 BJT

〔国际油市〕原油供应增多,下调需求增长预估--IEA

路透伦敦12月13日电---国际能源署(IEA)周二称:

* 调降2011年和2012年全球石油日需求预估约20万桶,因经济环境恶化

* 将2011年全球石油日需求增长预估调降17万桶,2012年调降4万桶

* 石油输出国组织(OPEC)原油供给在11月升至逾三年最高,日供给量增加62万桶至3,068万桶

* 经济合作暨发展组织(OECD)工业石油库存在10月"大减"3,630万桶,至可满足57.2天的需求

* 2016年全球石油日需求将从2010年的8,830万桶增至9,500万桶 (完)

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