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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 17:06 BJT

《外汇动态》欧元/美元跌破趋势线,是为负面讯号--德商行

0853GMT---德国商业银行技术分析师团队称,欧元/美元昨日跌破由2011年低位拉出的趋势线支撑位,并收在此处下方,是为负面讯号.他们认为欧元将跌破1.3145左右的10月低位.

被攻破的趋势线目前在日高1.3215附近构成阻力.(完)

--编译 艾茂林;审校 张明钧

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