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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 17:22 BJT

〔欧元债市〕欧洲央行在二级市场买入意大利公债--交易商

路透伦敦12月13日电---交易员表示,欧洲央行周二在二级市场买入10年期以下的意大利公债.

一位交易员并称,欧洲央行周一还购入葡萄牙和爱尔兰公债,这是在相当长一段时间内首次见到,不过周二迄今其未有再度出手的迹象.(完)

--编译 丁琦;审校 沈以文

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