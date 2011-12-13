〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及九个月高点,受避险买需推动

路透伦敦12月13日电---欧元兑英镑周二连续第二日下跌,并在强大卖压之下跌至九个月新低,因投资者对上周欧盟峰会的结果感到失望.

欧元已经跌破重要的技术支撑位,并有可能进一步下跌,而流入英国公债市场的资金可能使英镑受益.由於投资者寻求对欧债危机避险,纷纷将资金投入英国公债.