〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及九个月高点,受避险买需推动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月13日电---欧元兑英镑周二连续第二日下跌,并在强大卖压之下跌至九个月新低,因投资者对上周欧盟峰会的结果感到失望.
欧元已经跌破重要的技术支撑位,并有可能进一步下跌,而流入英国公债市场的资金可能使英镑受益.由於投资者寻求对欧债危机避险,纷纷将资金投入英国公债.
交易员称,这或导致程序或模型交易者在未来数日加大对欧元的抛售.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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