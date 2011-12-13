《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中石化集团 300 50 9 12/14簿记建档 建设银行 AAA 12/15 12/16 国开行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *上海城投 50 25 12 12/20簿记建档 交通银行 AAA 12/21 12/22 开发总公司 国开行 ============================================================================================= *内蒙古 9 4 12 12/16簿记建档 招商银行 AA 12/20 12/21 岱海发电 ============================================================================================= *福建能源集团 4 4 12 12/16簿记建档 中信银行 AA+ 12/20 12/21 中信证券 ============================================================================================= *万向钱潮 15 15 12 12/20簿记建档 光大银行 AA 12/21 12/22 ( 000559.SZ ) ============================================================================================= *中炬高新 7.5 3 12 12/20簿记建档 光大银行 AA- 12/21 12/22 ( 600872.SS ) ============================================================================================= 南京交通集团 12 6 12 12/15簿记建档 中国银行 AA+ 12/16 12/19 国开行 ============================================================================================= 农六师 10 5 12 12/15簿记建档 中国银行 AA 12/19 12/20 国有资产公司 ============================================================================================= 华联商厦 6 6 12 12/15簿记建档 北京银行 AA- 12/16 12/19 600632.SS ============================================================================================= 上海巴士公交 5 4 12 12/15簿记建档 上海银行 A+ 12/16 12/19 ============================================================================================= 新疆天业集团 8 4 12 12/16簿记建档 交通银行 AA 12/19 12/20 ============================================================================================= 远东控股集团 7 4 12 12/16簿记建档 民生银行 A+ 12/19 12/20 ============================================================================================= 新奥燃气投资 25 13 12 12/16簿记建档 中国银行 AA+ 12/19 12/20 ============================================================================================= 恒星科技 4.5 2 12 12/16簿记建档 浦发银行 A+ 12/20 12/21 ( 002132.SZ ) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================== *无锡国联 12 6 5 12/16簿记建档 兴业银行 AA+ 12/19 12/20 发展集团 民生银行 ============================================================================================== *新疆艾比湖 5.5 5.5 7 12/20簿记建档 华夏银行 AA 12/22 12/23 农工商联合总公司 (浮息,一年Shibor基准) (附第五年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================== *中原环保 2.3 2.3 3 12/20簿记建档 广发银行 AA- 12/21 12/22 ( 000544.SZ ) ============================================================================================== 连云港集团 6 6 5 12/14簿记建档 浦发银行 AA 12/16 12/19 ============================================================================================== 江山制药 5 5 3 12/14簿记建档 交通银行 AA- 12/16 12/19 ============================================================================================== 重庆高速集团 30 10 7 12/15簿记建档 建设银行 AA+ 12/16 12/19 (附第五年末投资人选择权) 中信银行 ============================================================================================== 四川投资集团 7 7 3 12/16簿记建档 建设银行 AA+ 12/19 12/20 中国银行 ============================================================================================== 宜宾国资公司 20 3.3 5 12/19簿记建档 国开行 AA+ 12/20 12/21 (固息,附第三年末投资人选择权) 3.3 5 (浮息,一年定存为基准利率) ============================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 周晓峰/边竞