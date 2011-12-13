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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 17:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
*中石化集团   300        50      9  12/14簿记建档   建设银行     AAA       12/15      12/16
                                                     国开行
============================================================================================= 

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*上海城投       50       25       12   12/20簿记建档  交通银行     AAA      12/21    12/22  
开发总公司                                            国开行
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*内蒙古          9        4       12   12/16簿记建档  招商银行     AA       12/20    12/21  
岱海发电
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*福建能源集团    4        4       12   12/16簿记建档  中信银行     AA+      12/20    12/21
                                                      中信证券  
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*万向钱潮       15       15       12   12/20簿记建档  光大银行     AA       12/21    12/22
(000559.SZ)
=============================================================================================
*中炬高新        7.5      3       12   12/20簿记建档  光大银行     AA-      12/21    12/22
(600872.SS)
=============================================================================================
南京交通集团    12        6       12   12/15簿记建档  中国银行     AA+      12/16    12/19 
                                                      国开行 
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农六师          10        5       12   12/15簿记建档  中国银行     AA       12/19    12/20 
国有资产公司 
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华联商厦         6        6       12   12/15簿记建档  北京银行     AA-      12/16    12/19 
600632.SS
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上海巴士公交     5        4       12   12/15簿记建档  上海银行      A+      12/16    12/19
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新疆天业集团     8        4       12   12/16簿记建档  交通银行     AA       12/19    12/20 
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远东控股集团     7        4       12   12/16簿记建档  民生银行     A+       12/19    12/20
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新奥燃气投资    25       13       12   12/16簿记建档  中国银行     AA+      12/19    12/20
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恒星科技        4.5       2       12   12/16簿记建档  浦发银行     A+       12/20     12/21
(002132.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*无锡国联      12         6       5   12/16簿记建档   兴业银行      AA+     12/19     12/20
发展集团                                              民生银行
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*新疆艾比湖     5.5       5.5     7   12/20簿记建档   华夏银行      AA      12/22     12/23
农工商联合总公司         (浮息,一年Shibor基准)
                   (附第五年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                            
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*中原环保       2.3       2.3     3   12/20簿记建档   广发银行      AA-     12/21     12/22
(000544.SZ)                                            
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连云港集团      6         6       5   12/14簿记建档   浦发银行      AA      12/16     12/19 
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江山制药        5         5       3   12/14簿记建档   交通银行      AA-     12/16     12/19 
==============================================================================================
重庆高速集团   30        10       7   12/15簿记建档   建设银行      AA+     12/16     12/19
                       (附第五年末投资人选择权)       中信银行
==============================================================================================
四川投资集团    7         7       3   12/16簿记建档   建设银行      AA+      12/19    12/20
                                                      中国银行
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宜宾国资公司   20        3.3      5   12/19簿记建档    国开行       AA+     12/20     12/21
                       (固息,附第三年末投资人选择权)
                         3.3      5
                         (浮息,一年定存为基准利率)       
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 周晓峰/边竞

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