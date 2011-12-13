〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率走坚,但仍在上周高位下方--IFR

IFR伦敦12月13日电---昨日欧元/美元突破1.3200的障碍,但未能突破更大的障碍位1.3150.期权隐含波动率走坚,但仍处於上周高位下方,因市场仍通过奇异期权做多下档--一周期价平期权波动率在15.5%,一个月期为14.6%,三个月期为15.3%,一年期为15.6%.一个月期/delta值0.25的期权风险逆转指标(RR)为2.7%,偏向于欧元卖权,上周曾回落至低位2.1%.

澳元/美元现汇跌至1.0030,随後迎来一波新的需求.期权隐含波动率上升的幅度有限.一个月期价平期权波动率仍然艰难收在近期峰值16.4%上方.一个月期/delta值0.25的RR为3.65%,偏向澳元卖权.

一个月期英镑/美元期权波动率本周未见大的变化,在10.1%附近.一个月期欧元/英镑期权波动率再度上涨0.2个百分点至8.7%,上周曾创下八个月低点8.0%.

数周以来欧元/瑞郎期权波动率一直有买兴支撑,因投资者预计该央行将再度上调欧元/瑞郎目标汇价,这将为那些持相反看法的市场人士提供不错机会.一个月期价平期权波动率在10%中段区域,仍较实际波动率低2.5个百分点.

从与实际波动率比较来看,美元/日圆期权隐含波动率仍有很大的下跌空间,一个月期价平期权波动率目前为8.1%,较实际波动率高3.0个百分点.(完)

--编译 王洋; 审校 白云

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