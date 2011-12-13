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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 17:30 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆跌至102.433日圆的两个月低点--EBS数据

路透伦敦12月13日电---欧元兑日圆EURJPY=R周二跌至两个月低点,因信用评等机构可能调降欧元区主权国家评等的疑虑,促使投资人抛售欧元、转进避险货币.

欧元兑日圆EURJPY=R在EBS交易平台跌至102.433日圆,创10月6日以来新低,日内下跌0.3%.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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