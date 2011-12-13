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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 17:35 BJT

〔英国央行〕MPC委员戴尔:明年3月过後的通胀形势将成为决策关键

路透伦敦12月13日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔周二表示:

* 2012年通胀将大幅下滑,3月前将处於3%左右

* 很难判断经济成长放缓的程度和持续时间,这取决於欧元区形势

* 若有必要央行肯定有空间来扩大QE,长期收益率仍有下滑空间

* 短期成长前景已大幅恶化

* 从明年春季起CPI走势将更不确定,对未来货币政策更加重要

* 欧元区危机给英国2012年经济前景蒙上阴影 (完)

--编译 张明钧;审校

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