〔英国债市〕公债期货在CPI数据公布後扩大涨幅

修正-美国金融：众议院金融服务委员会主席制定计划，拟放松对华尔街的管制
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
路透伦敦12月13日电---在英国周二公布消费者物价指数(CPI)後,3月英国公债期货涨幅扩大至超过10个跳动点.
此前公布的数据显示,英国11月CPI较上年同期升4.8%,从10月5.0%的增幅下滑,受食品、交通与服装价格下滑影响.[ID:nCN1280714](完)
--编译 隋芬;审校 程琳
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
* 短率续扬，国际债仍交割且分配不均 * 龙头银行开门机率低，后续仍有国际债交割 * 2月资金情势不宜乐观，调度需及早因应 记者 董永年 路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周五区间高位略向上。资金调度人员称，受近日国 库借款与国际债券密集交割影响，银行分配不均情形暂难改变。且因龙头银行短期内开门机 率不高、月底前料仍有大额国际债交割，短率料易上难下。 他们表示，今日仍有约457亿台币的国际债交割，本地银行资金分配不均现象明显。外 商银行虽较为宽裕，但拆款利率也因应情势略为调高。虽然国际债交割高峰期于今日暂告段 落，但月底前预料还有苹果等债券要交割，这个月底恐怕不会太轻松。 〞原本大家习惯年后资金应该宽松的，但没有。〞一位大型公股银行交易员说。 资金调度人士称，受市场预期美国可能在6月升息，以及金管会预计在6月底前实施保险 业投资国际债不可赎回年限改为至少满五年(nc5)新规范双重影响下，今年以来国际债券发 行如潮水般涌出，发行与投资者都有高度需求。根据柜买中心已掌握的发行统计显示，2月
(更正：因译文有误，内文第五段应为“本周”，非“每周”) * 美元兑日圆涨至九个交易日高位 * 特朗普承诺宣布税改计划后，市场焦点回到美国刺激措施上面 * 静候美日首脑峰会，关注汇率问题讨论 * 澳元因中国贸易数据获得提振，新西兰元持稳 路透东京2月10日 - 美元兑日圆周五涨至一周半高点。美国总统特朗普称，将在未来几 周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划。 美元兑欧元和日圆本月受到打击，因特朗普入主白宫之后侧重于保护主义的贸易政策， 而且似乎支持弱势美元。 特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具 体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。 美元指数 持稳在100.610，此前触及三个交易日高位100.710。 美指本周有望录得0.8%的涨幅，但距1月初创下的14年高位103.820仍有一段距离。 “近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性， 另