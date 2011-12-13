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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 17:55 BJT

〔英国债市〕公债期货在CPI数据公布後扩大涨幅

路透伦敦12月13日电---在英国周二公布消费者物价指数(CPI)後,3月英国公债期货涨幅扩大至超过10个跳动点.

此前公布的数据显示,英国11月CPI较上年同期升4.8%,从10月5.0%的增幅下滑,受食品、交通与服装价格下滑影响.[ID:nCN1280714](完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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