〔欧洲金融〕欧洲央行或需要扩大购债计划--法国候选执委

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福12月13日电---欧洲央行执行委员会的法国候选委员Benoit Coeure称,欧洲央行或需要扩大债券购买计划.
Coeure预计明年初加入委员会,他周一晚间对欧洲议员表示,欧洲央行的非常规措施--债券购买和流动性操作--不应被认为是无限期的.
欧洲议会在声明中援引Coeure的话称,虽然如此,还是应该持续实施这类措施,必要时候甚至应该扩大.
"欧洲央行应保持警觉,看是否有必要采取更多措施.但是央行作出的决定必须没有政治干涉,"Coeure对议员表示.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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