〔欧洲金融〕欧洲央行或需要扩大购债计划--法国候选执委

路透法兰克福12月13日电---欧洲央行执行委员会的法国候选委员Benoit Coeure称,欧洲央行或需要扩大债券购买计划.

Coeure预计明年初加入委员会,他周一晚间对欧洲议员表示,欧洲央行的非常规措施--债券购买和流动性操作--不应被认为是无限期的.

欧洲议会在声明中援引Coeure的话称,虽然如此,还是应该持续实施这类措施,必要时候甚至应该扩大.

"欧洲央行应保持警觉,看是否有必要采取更多措施.但是央行作出的决定必须没有政治干涉,"Coeure对议员表示.(完)