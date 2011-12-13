〔日本金融〕11月共同基金卖超规模为三年来最大,受累于全球市场震荡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月13日电---行业组织周二公布的数据显示,11月日本散户投资者共同基金卖超规模为三年以来最大,因全球股市大幅波动,且日圆强势使投资者远离基金市场.
日本投资信托协会的数据显示,11月国内信托投资基金的卖超规模为4,061亿日圆(52.2亿美元),为2008年10月以来最大规模的资金流出.
投资信托基金的总值在11月下滑5.7%或3.4万亿(兆)日圆,至57.28万亿日圆,为2009年6月以来最低.
"在看到前几个月表现欠佳後,投资者目前不愿投资信托基金,"日本投资信托协会高管Fumio Inui表示,"他们也不愿再度买入,因过去数月的市场非常动荡."(完)
--编译 丁琦; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。