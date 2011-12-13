〔日本金融〕11月共同基金卖超规模为三年来最大,受累于全球市场震荡

路透东京12月13日电---行业组织周二公布的数据显示,11月日本散户投资者共同基金卖超规模为三年以来最大,因全球股市大幅波动,且日圆强势使投资者远离基金市场.

日本投资信托协会的数据显示,11月国内信托投资基金的卖超规模为4,061亿日圆(52.2亿美元),为2008年10月以来最大规模的资金流出.

投资信托基金的总值在11月下滑5.7%或3.4万亿(兆)日圆,至57.28万亿日圆,为2009年6月以来最低.

"在看到前几个月表现欠佳後,投资者目前不愿投资信托基金,"日本投资信托协会高管Fumio Inui表示,"他们也不愿再度买入,因过去数月的市场非常动荡."(完)