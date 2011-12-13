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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 18:31 BJT

《外汇动态》美元/瑞郎或将升向平价水准--巴克莱

1021GMT---美元/瑞郎CHF=在周一触及的约0.94的九个月高位附近交投.

技术分析师预计2010-2011年跌势的50%回档位构成阻力.

巴克莱称,若周线收於0.9400上方,可能会升向平价水准.他们强调指出,约0.9640的2008年低点构成阻力.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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