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债券 | 2011年 12月 13日 星期二 18:32 BJT

〔伦敦美债〕昨日大涨过後转为企稳,大量新债发行安排压制走势

路透伦敦12月13日电---美国公债周二在欧洲市场持稳,虽然大量的新债发行安排令市场承压,不过对於欧元区债务危机的忧虑给美债带来支撑.

欧盟上周峰会虽然同意加强预算控制,但并未能够缓解市场对於主权债问题的忧虑.投资者担心评等机构会大范围的调降欧元区国家的评级,这扶助了低风险资产在年末之际的走势.

美国财政部将在周二标售210亿美元的十年期公债,之後在周三发行130亿美元的30年期公债.财政部在最近八个交易日里总计要发行七笔共1,770亿美元的公债.

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