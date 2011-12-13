〔伦敦美债〕昨日大涨过後转为企稳,大量新债发行安排压制走势

路透伦敦12月13日电---美国公债周二在欧洲市场持稳,虽然大量的新债发行安排令市场承压,不过对於欧元区债务危机的忧虑给美债带来支撑.

欧盟上周峰会虽然同意加强预算控制,但并未能够缓解市场对於主权债问题的忧虑.投资者担心评等机构会大范围的调降欧元区国家的评级,这扶助了低风险资产在年末之际的走势.