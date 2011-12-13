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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 19:19 BJT

〔英国央行〕是否延长量化宽松取决於通胀压力--央行委员

路透伦敦12月13日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔周二表示:

* 经济增速还不足以拉低失业率,未来数季订单将增长

* 此次量化宽松应该能够明显支撑经济

* 从英国和美国传出越来越多的迹象表明量化宽松奏效

* 除非银行融资市场迅速重启,否则面临信贷紧缩的风险.(完)

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