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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 19:23 BJT

〔欧洲金融〕欧盟希望和英国就欧元区财政条约展开合作--EU执委会主席

路透法国斯特拉斯堡12月13日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索称,欧盟希望与英国政府合作,确保达成新的财政协议,这符合所有欧洲国家利益.(完)

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