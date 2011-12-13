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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 19:31 BJT

〔OPEC月报〕将2012年全球原油日需求增长预估下调10万桶至110万桶

路透伦敦12月13日电---石油输出国组织(OPEC)周二 称:

* 将2012年全球原油日需求增长预估下调10万桶至每日110万桶--月报

* 2012年经济合作暨发展组织(OECD)的撙结措施将导致增长放缓,将影响中国和印度

* 2012年原油需求的增长将由"非OPEC国家供应的增长和OPEC的液化天然气"来满足

* 将2012年非OPEC国家原油日供给预估下调10万桶至70万桶

* 将2012年对其原油日需求预估上调约10万桶至3,010万桶

* 称基於二手信息其11月原油日产量为3,037万桶,高於10月修正後的每日2,981万桶.(完)

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