版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 20:04 BJT

〔中缅关系〕中国总理温家宝将访问缅甸,参加下周举行的地区峰会--消息

路透12月13日电---两位知情人士对路透称,中国总理温家宝将在下周访问缅甸,参加在湄公河附近举行的地区国家峰会.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐