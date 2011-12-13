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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 20:24 BJT

〔欧洲金融〕希腊与民间债权人债务互换谈判无果而终,将继续磋商--消息

路透雅典12月13日电---一当事银行家对路透称,周二希腊当局和民间债权人在雅典举行的,为期两天的债务互换计划无果而终,不过磋商将继续.

"希腊(从民间债权人)获得一提议,且将进行研究.提议没有被拒绝,但今日不会有结果."该银行家称.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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